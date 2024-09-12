На данный момент в группе может быть до шести человек.

Семейные группы Steam (Steam Families) стали доступны пользователям игровой платформы Valve после нескольких месяцев бета-тестирования, сообщает Valve.

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Семейные группы заменят Steam Family Sharing и «Семейный просмотр», позволяя создавать группы из шести пользователей Steam (создатель группы и ещё пять участников), объединяя их библиотеки игр. В числе возможностей семейных групп настройка родительского контроля за покупками, доступом к играм и различным частям клиента Steam; ограничение игрового времени; также можно принимать запросы от участников группы (дополнительное время, доступ и т.п.), одобрять или отклонять их; предусмотрена возможность восстановления детских аккаунтов, если ребёнок забыл пароль.

В одну копию игры в семейной группе Steam может играть любой участник, но только один, остальным придётся подождать. Если кто-то из семейной группы купит ещё одну копию игры, в эту игру смогут одновременно играть уже два любых участника группы и т.д.

Больше подробностей и нюансов разработчики Valve объясняют в своём блоге. Так, в семейной группе Steam можно делиться только теми играми, для которых разработчики предусмотрели семейный доступ; в игры из семейной библиотеки можно играть в автономном режиме; а если кого-то заблокируют за читерство, владелец копии игры тоже получит бан.