Новая часть гоночной серии получит поддержку DLSS 3 и Reflex на релизе.

NVIDIA назвала игровые релизы этой недели с поддержкой технологий DLSS. Масштабирование с генерацией кадров, а также технологии DLAA и Reflex уже доступны в трёхмерном платформере Akimbot. Страница платформера в российском регионе Steam недоступна, зато доступны Test Drive Unlimited Solar Crown и DeathSprint 66 — релиз завтра.

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Новая часть гоночной игры Test Drive Unlimited перенесёт игроков в Гонконг, на релизе владельцы актуальных видеокарт NVIDIA GeForce RTX смогут воспользоваться технологиями DLSS 3 и Reflex. В DeathSprint 66 гоняться придётся не на спортивных автомобилях, а на своих двоих — в игре предстоит участвовать в PvP спринтерских забегах на выживание с опасными препятствиями и т.п. В DeathSprint 66 на релизе будет доступно масштабирование DLSS и сглаживание DLAA.

Ещё через день, 13 сентября, состоится релиз научно-фантастической игры Evotinction с поддержкой DLSS 3 и трассировкой лучей. По сюжету игрок окажется на месте некоего доктора Лю, которому приходится бороться с искусственным интеллектом в каком-то футуристическом исследовательском центре. В игре присутствуют стелс элементы, а также различные хакерские механики. На видеокартах GeForce RTX 40 технологии DLSS Super Resolution и Frame Generation в среднем могут повысить частоту кадров в 3,9 раза при разрешении 4K и максимальных настройках графики с трассировкой лучей.

Источник изображения: NVIDIA

Также 13 сентября выходит приключенческая юмористическая игра Funko Fusion, где можно играть более чем за 60 уникальных персонажей из более чем 20 франшиз, воссозданных в виде фигурок Funko. Игра поддерживает DLSS 3 и Reflex, в российском регионе Steam недоступна.