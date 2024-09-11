Компьютер способен запускать современные игры без дискретной графики.

Beelink представила на китайском рынке свой первый мини-ПК с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, сообщает VideoCardz, устройство получило название SER9. Компьютер не получил встроенного блока питания, как некоторые другие, представленные ранее мини-ПК Beelink, зато есть два встроенных динамика и четырёхнаправленный микрофон с поддержкой различных опций, использующих искусственный интеллект.

Источник изображения: Beelink

AMD Ryzen AI 9 HX 370 — это 12-ядерный 24-поточный процессор с ядрами Zen 5 и Zen 5c, интегрированной графикой Radeon 890M и интегрированным нейронным блоком с теоретической производительностью до 50 триллионов операций в секунду (TOPS). Компьютер оснащается оперативной памятью LPDDR5X-7500. По данным Beelink, система справляется с современными играми, в частности, в Black Myth: Wukong можно добиться частоты кадров 70…90 FPS, в Counter-Strike 2 — 120…130 FPS. В таких играх как PUBG и Genshin Impact частота кадров может достигать 75…95 FPS и 95…130 FPS соответственно. По оценке VideoCardz, данные показатели соответствуют уровню NVIDIA RTX 3050 для ноутбуков. Также производитель заявляет, что в многопоточном тесте Cinebench R23 процессор на 41% быстрее AMD Ryzen 9 8945HS прошлого поколения с установкой лимита питания 54 ватта.

Источник изображения: Beelink

Ожидается, что Beelink SER9 станет доступен в Китае после 17 сентября. Пока нет информации о ценах и глобальной доступности.