Дополнительный разъём питания повышает надёжность и стабильность работы.

Восьмиконтактный разъём питания на новых материнских платах MSI с чипсетами AMD X870(E) обеспечит дополнительную мощность до 252 ватт (Вт), сообщает VideoCardz со ссылкой на материалы компании для платы X870 MAG Tomahawk. Материнские платы MSI X870(E) поддерживают новейшие стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1, также пишет TechPowerUp со ссылкой на пресс-релиз компании.

Источник изображения: MSI, TechPowerUp

В общей совокупности через 24-контактный разъём питания и дополнительный 8-контактный плата сможет получать до 420 Вт мощности, которая будет распределяться на питание вентиляторов, подсветки и, что более важно, видеокарт через слоты PCIe. Утверждается, что дополнительный разъём питания повышает надёжность и стабильность работы, в частности, устойчивость к скачкам энергопотребления через слот PCIe при высокой нагрузке на видеокарту: в пике энергопотребление может до 2,5 раз превышать номинальное значение.

Источник изображения: MSI, TechPowerUp

На данный момент ожидается, что обзоры новых материнских плат появятся 30 сентября, в этот же день должны начать продажи. Ранее сообщалось, что некоторые производители могут провести предварительный показ своих материнских плат заранее. В VideoCardz и TechPowerUp назвали 26 сентября, как дату выпуска плат MSI, возможно, подразумевается именно предварительная презентация.