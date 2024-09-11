Вычислительных блоков столько же, сколько у настольной RX 7800 XT.

На сайте AMD появилась видеокарта Radeon RX 7800M для ноутбуков, сообщает VideoCardz. Компания пока не делала каких-либо объявлений о новинке, но со всеми её основными характеристиками уже можно свободно ознакомиться.

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AMD Radeon RX 7800M получила графический процессор с вычислительными блоками Compute Units (CU) в количестве 60 единиц, потоковых процессоров Stream Processors (SP) 3840, блоков растеризации (ROP) 96. Эти характеристики аналогичны таковым у настольной RX 7800 XT, даже частоты графического процессора в игровом режиме (Game Mode) у видеокарт практически идентичны.

Отличается RX 7800M урезанной подсистемой памяти, вместо 16 гигабайт с 256-битной шиной используется 12 гигабайт со 192-битной шиной. Чипы памяти GDDR6 в ноутбучном варианте более медленные, работают на скорости 18 гигабит в секунду, также урезан объём кэш-памяти Infinity Cache — 48 мегабайт против 64 мегабайт у настольной RX 7800 XT. Мощность графического процессора RX 7800M составляет 180 Вт.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

В VideoCardz называют AMD Radeon RX 7800M одной из самых интересных видеокарт для ноутбуков. Новинка заполнит пространство между мобильными RX 7600M XT, RX 7700S и RX 7900M.

Как ожидается, по игровой производительности RX 7800M будет находиться между NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4080 для ноутбуков. Остаётся надеяться, что новинка будет использоваться в большем количестве устройств, по сравнению с другими моделями серии.