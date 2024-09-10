Как минимум, крупный блок с информацией о памяти присутствует на фронтальной части коробки.

GALAX отмечает на коробках видеокарт GeForce RTX 4070 D6 1-CLICK-OC 2X применение видеопамяти GDDR6, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию старшего редактора ресурса Wccftech в социальных сетях. В частности, в нижнем левом углу на фронтальной части коробки присутствует прямоугольный блок, где полностью указано обозначение модели и тип видеопамяти. Аббревиатура D6 в обозначении тоже явно указывает на применение GDDR6 видеопамяти.

Информация о типа видеопамяти присутствует в левом нижнем углу фронтальной части коробки GeForce RTX 4070 D6 1-CLICK-OC 2X от GALAX. Источник изображения: Wccftech

Как отмечают в VideoCardz, отсутствие чётких требований по маркировке GDDR6-версий GeForce RTX 4070 со стороны NVIDIA вызвало опасения, что производители не будут указывать тип видеопамяти на упаковке, усложнив для покупателей выбор определённой версии видеокарты. Пока всё указывает на то, что опасения были напрасны, на коробках GDDR6-версий GeForce RTX 4070 от Manli, ASUS и теперь GALAX информация о типе видеопамяти присутствует, вероятно, и многие другие производители будут придерживаться подобной практики — так это или нет, станет понятно уже скоро, тестовые образцы рассылаются журналистам, карты появляются в продаже — обзоры будут опубликованы в ближайшее время.

Также будущие обзоры наконец-то подтвердят или опровергнут заявления NVIDIA об идентичной игровой производительности GDDR6 и GDDR6X версий RTX 4070. Стоит напомнить, что пропускная способность памяти GDDR6-версии примерно на 5% ниже.