Причиной может быть дефицит GDDR6X памяти.

По слухам, NVIDIA приостановила до последней недели сентября поставки чипов для видеокарт GeForce RTX 4070 SUPER, новые заказы от партнёров пока не принимаются, сообщает Wccftech со ссылкой на китайский форум Board Channels.

Причины этого не называются, есть лишь догадки, что ограничение связано с дефицитом видеопамяти GDDR6X. Информация о дефиците GDDR6X появилась на этом же форуме ранее, ещё в июле-августе, также источники Board Channels заблаговременно предсказали выпуск GDDR6-версии RTX 4070.

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NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER на сегодняшний день является одной из самых популярных и выгодных игровых видеокарт на рынке, пишет Wccftech. Видеокарта была представлена в январе этого года по рекомендованной цене для американского рынка 599 долларов США. По сравнению с оригинальной RTX 4070, модель SUPER предлагает на 20% больше CUDA ядер и сравнительный прирост игровой производительности, при этом стоит на 50 долларов США дороже RTX 4070, если сравнивать рекомендованные цены на старте продаж.

По мнению специалистов, задержка на несколько недель может повлиять на доступность видеокарт GeForce RTX 4070 SUPER и привести к повышению цен, но, если задержка будет единичной и поставки чипов быстро восстановятся, влияние на доступность и цены должно быть временным и минимальным.

Также в Wccftech напоминают о других слухах, в соответствии с которыми NVIDIA планирует завершить разработку игровых видеокарт нового поколения GeForce RTX 5090 и 5080 в этом месяце. Скорее всего, компания вскорости начнёт постепенно отдавать приоритет производству новых видеокарт.