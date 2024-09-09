Похоже, дешевле GDDR6-версии не будут.

В каталогах зарубежных интернет-магазинов начали появляться GDDR6-версии NVIDIA GeForce RTX 4070 — по той же цене, что и оригинальные модели с видеопамятью GDDR6X, сообщает VideoCardz. Официально NVIDIA не назвала цены новых моделей с более медленной памятью, заявив лишь о начале продаж в сентябре и неизменной игровой производительности.

Оригинальная NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition (FE).

Источник изображения: Xavier Foucrier, Unsplash

В частности, авторы ресурса нашли на американском Newegg новую версию ASUS DUAL EVO RTX 4070 — модель на днях появилась в каталоге ASUS. Цена видеокарты 569,99 долларов США, столько же стоит версия с видеопамятью GDDR6X.

Источник изображения: Newegg, VideoCardz

NVIDIA не требует от партнёров указывать на упаковке вариант используемой видеопамяти, утверждает VideoCardz. Но в случае с ASUS тип памяти явно указан на коробке, а также в обозначении модели: DUAL-RTX4070-O12GD6-EVO.

Стоит напомнить, что оригинальная NVIDIA GeForce RTX 4070 оснащается чипами памяти GDDR6X со скоростью 21 гигабит в секунду (Гбит/с), а GDDR6-версия оснащается чипами со скоростью 20 Гбит/с, что снижает общая пропускную способность памяти примерно на 5%.