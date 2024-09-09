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Moleculo
Материнские платы AMD X870 дебютируют 30 сентября
В этот же день появятся обзоры.

За рубежом продажи материнских плат на базе чипсетов AMD X870 и X870E стартуют 30 сентября, сообщает VideoCardz со ссылкой на сайт интернет-магазина Amazon в Германии. Эта дата совпадает с датой снятия эмбарго на обзоры, иными словами, продажи начнутся в день публикации обзоров. При этом стоит отметить, что официально AMD так и не назвала дату начала продаж новых материнских плат.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Материнские платы AMD X870 и X870E начинают появляться в каталогах различных интернет-магазинов по всему миру. Цены, которые указывают ритейлеры, могут быть предварительными и не соответствовать действительности, но что точно понятно — платы X870 и X870E не бюджетные решения. Так, найденная на немецком Amazon плата GIGABYTE X870 AORUS Elite WF7 Ice предварительно выставлена с ценой около 328 евро и это ещё не самый дорогой вариант, накануне в сети нашли платы ценой 400 евро и более.

Источник изображения: Amazon, VideoCardz

AMD официально анонсировала чипсеты B850 и B840 для материнских плат массового сегмента, но когда они появятся до сих пор неизвестно. Есть предположения, что платы начального и среднего класса представят только на CES 2025 в начале следующего года.

Новые процессоры AMD Ryzen 9000 совместимы с существующими платами AMD 600 серии, если производитель представил BIOS с поддержкой новых процессоров.

#amd #материнские платы
Источник: videocardz.com
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