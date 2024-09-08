Официально дата начала продаж не названа.

Материнские платы AMD X870 и X870E начали появляться в каталогах европейских интернет магазинов, хотя AMD до сих пор официально не озвучила дату начала продаж, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @momomo_us в социальной сети X (заблокирована в РФ). В некоторых случаях платы даже доступны для заказа, отмечает ресурс. Цены находятся в диапазоне 230…700 евро, однако высока вероятность, что текущие значения не соответствуют действительности и будут скорректированы после официального старта продаж, который, по слухам, ожидается не ранее конца сентября.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

В списке замеченных плат такие модели как ASUS ROG Crosshair X870E Hero; ROG Strix X870E, ROG Strix X870- I, F, A; модели TUF Gaming, Prime, ProArt и другие; а также GIGABYTE X870 Aorus Elite и Aorus Elite Ice. Моделей среднего класса на базе чипсетов B850 и B840 в каталогах пока не замечено, дата их выпуска тоже официально неизвестна, но считается, что ранее CES 2025 данные платы не появятся.

Предварительные цены на новые материнские платы AMD, замеченные в европейских интернет-магазинах. Источник: VideoCardz и @momomo_us в X (заблокирована в РФ)

Процессоры AMD Ryzen 9000 могут быть установлены на материнские платы с чипсетами AMD 600-серии, если производитель предоставил BIOS с поддержкой новых процессоров. Новые платы предлагают ряд улучшений, включая поддержку Wi-Fi 7, обладают большим потенциалом для разгона оперативной памяти.