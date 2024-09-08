Можно ожидать повышение производительности до 19%.

Intel выпустила графический драйвер 32.0.101.5989 с оптимизациями для новых игр. Драйвер не имеет статуса WHQL, но предлагает заметное повышение производительности в некоторых наименованиях.

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В частности, компания заявляет о приросте до 19% в Test Drive Unlimited: Solar Crown при игре в разрешениях 1080p и 1440p с высокими и ультра-настройками графики. В новой игре Valve под названием Deadlock можно ожидать прироста производительности до 17% в разрешении 1080p и до 13% в разрешении 1440p. К слову, официально Deadlock до сих пор не анонсирован, идёт тестирование, но на момент написания игра уже находится в топ-15 по онлайну, если верить статистике SteamDB. В Warhammer 40000: Space Marine 2 новый драйвер способен повысить производительность на 7…8%.

Все озвученные улучшения актуальны для дискретных видеокарт Intel Arc серии A. Также драйвер содержит оптимизации для игр Arena Breakout: Infinite и NBA 2K25. Об исправлениях ошибок не сообщается.