Но в играх ситуация может быть иной.

В базе данных Geekbench появился результат тестирования видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 A для ноутбуков. Новая модель с графическим процессором Ada Lovelace набрала в тесте OpenCL 57138 баллов, сообщает VideoCardz. Этот результат близок к оценке мобильной RTX 3050 Ti, для которой ресурс называет оценку 57748 баллов.

Несмотря на принадлежность к серии NVIDIA GeForce RTX 30, модель RTX 3050 A использует графический процессор Ada Lovelace. Об этом сообщалось ранее, в отчёте Geekbench нет информации об используемом GPU. Тем не менее, программное обеспечение обнаружило у видеокарты 14 вычислительных блоков (1792 CUDA ядра) с рабочей частотой до 1935 мегагерц и 4 гигабайта видеопамяти. По информации VideoCardz, карта должна оснащаться GDDR6 памятью с 64-битной шиной.

Источник изображения: Geekbench

Источник изображения: VideoCardz

Несмотря на результат теста, игровая производительность RTX 3050 A может быть заметно ниже, чем у других выпущенных ранее вариантов RTX 3050: в них больше ядер, шире шина памяти, больше пиковый TGP. Новая модель выглядит как более современная замена мобильной RTX 2050.