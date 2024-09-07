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Moleculo
Intel Core Ultra 9 285K, Ultra 7 265K(KF) и Ultra 5 ​​245K(KF) появились в каталоге первого магазина
Не хватает только Ultra 9 285KF.

Настольные процессоры Intel Core Ultra 200 начали появляться в каталогах зарубежных интернет магазинов. В каталоге британского LambdaTek заметили сразу пять моделей, все с индексом K — компания Intel в первую очередь выпускает процессоры, разблокированные для разгона, а только потом варианты, ориентированные на более массовый сегмент рынка. В числе замеченных моделей флагманский Core Ultra 9 285K, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Многие торговые сети заблаговременно добавляют продукцию в свои каталоги, цены в данном случае могут быть далеки от реальных, но иногда и совпадают с теми, что установил производитель. В случае с LambdaTek процессору Intel Core Ultra 9 285K в каталоге соответствует цена 472 фунта стерлингов без учёта местных налогов. Моделям Core Ultra 7 265K и KF соответствуют цены 327 и 315 фунтов стерлингов, а Core Ultra 5 245K и KF — 251 и 238 фунтов соответственно. Процессоры KF дешевле из-за отсутствия интегрированной графики.

Источник изображения: LambdaTek, VideoCardz

По количеству ядер процессоры одного класса в будущей серии Intel Core Ultra 200 и текущей Core 14-го поколения не отличаются, а вот потоков стало меньше за счёт отсутствия технологии Hyper-Threading. Тем не менее, в первых тестах, появляющихся в Geekbench, это не мешает новинкам обгонять предшественников — Core Ultra 200 используют новые архитектуры ядер и должны получить множество других улучшений.

По информации в каталоге, Intel Core Ultra 9 285K является 24-ядерным процессором (8P+16E) с пиковой частотой P-ядер 5,7 гигагерц (ГГц). Процессоры Core Ultra 7 265K и KF являются 20-ядерными (8P+12E) и могут повышать частоту до 5,5 ГГц. Наконец, Core Ultra 5 245K и KF являются 14-ядерными (6P+8E) и могут повышать частоту до 5,2 ГГц. Всем процессорам Core Ultra 200 потребуются новые материнские платы LGA 1851 с чипсетами 800 серии.

Предполагаемые характеристики процессоров серии (по слухам). Источник изображения: VideoCardz

Официальная дата презентации настольных процессоров Intel Core Ultra 200 неизвестна, по слухам, компания планирует представить их 10 октября, начать продажи — 17 октября.

#intel #процессоры #intel core ultra 200
Источник: videocardz.com
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