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Moleculo
Acer представила игровой портативный компьютер Nitro Blaze 7 с процессором AMD Ryzen 7 8840HS
Дата выхода устройства пока неизвестна.

Компания Acer представила свой портативный игровой компьютер с 7-дюймовым IPS экраном, сообщает VideoCardz. Компьютер войдёт в серию игровых устройств под названием Nitro, его полное название — Nitro Blaze 7 (GN771).

Источник изображения: Acer

В основе компьютера процессор AMD Ryzen 7 8840HS: восемь ядер на базе микроархитектуры Zen 4 и интегрированная графика Radeon 780M на базе микроархитектуры RDNA 3. Графика включает 12 вычислительных блоков Compute Units (CU). Также компьютер комплектуется 16 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X-7500 и твердотельным накопителем M.2 формата 2280 объёмом до 2 терабайт. Максимальная яркость экрана 500 нит, частота обновления 144 герц — есть поддержка AMD FreeSync Premium. Среди прочего, Acer Nitro Blaze 7 (GN771) получит два порта USB 4, батарею ёмкостью 50,04 ватт-час.

Источник изображения: Acer

Сроки выхода устройства пока неизвестны, размеры Acer Nitro Blaze 7 (GN771) составят 256x114x225 миллиметров, а вес — 670 грамм.

#acer #портативные игровые консоли
Источник: videocardz.com
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