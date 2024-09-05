Компания Acer представила свой портативный игровой компьютер с 7-дюймовым IPS экраном, сообщает VideoCardz. Компьютер войдёт в серию игровых устройств под названием Nitro, его полное название — Nitro Blaze 7 (GN771).
В основе компьютера процессор AMD Ryzen 7 8840HS: восемь ядер на базе микроархитектуры Zen 4 и интегрированная графика Radeon 780M на базе микроархитектуры RDNA 3. Графика включает 12 вычислительных блоков Compute Units (CU). Также компьютер комплектуется 16 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X-7500 и твердотельным накопителем M.2 формата 2280 объёмом до 2 терабайт. Максимальная яркость экрана 500 нит, частота обновления 144 герц — есть поддержка AMD FreeSync Premium. Среди прочего, Acer Nitro Blaze 7 (GN771) получит два порта USB 4, батарею ёмкостью 50,04 ватт-час.
Сроки выхода устройства пока неизвестны, размеры Acer Nitro Blaze 7 (GN771) составят 256x114x225 миллиметров, а вес — 670 грамм.