Среди пользователей, которые согласились на опрос в августе.

Windows 11 установлена больше чем на половине Windows-компьютеров пользователей Steam, согласившихся на сбор информации о своих системах в августе 2024 года, сообщает Neowin. Согласно обновлённой статистике игровой платформы, Windows 11 в прошлом месяце прибавила 3,36 процентных пункта и теперь лидирует с долей 50,81%. В свою очередь, доля Windows 10 составляет 48,66% — охват в прошлом месяце снизился на 3,29%.

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В Steam операционная система (ОС) Windows 11 постепенно набирает популярность, что специалисты в первую очередь связывают со скорым завершением поддержки большинства редакций Windows 10 — в октябре 2025 года. Кроме этого, уже выходит оборудование, программное обеспечение к которому выпускается только под Windows 11. Также ОС предлагает ряд эксклюзивных возможностей для любителей игр и любые нововведения в дальнейшем наверняка будут доступны только на Windows 11 (конечно, пока не появится следующая версия ОС).

Что касается оборудования, в целом по статистике явных изменений не наблюдается, самыми популярными у опрошенных пользователей Steam являются 6-ядерные процессоры Intel, 16 гигабайт оперативной памяти, видеокарты NVIDIA GeForce классов 50, 60 и реже 70, мониторы с разрешением 1080p.