Говорят, информацией поделился менеджер Lenovo в Китае.

Накануне энтузиасты нашли в открытой базе данных отгрузочных деклараций упоминание платформы Intel Arrow Lake Halo, о которой никто из инсайдеров не вспоминал с 2022 года. По информации пользователя 思考未来啊 социальной сети Weibo, которого называют менеджером по продукции Lenovo в Китае, Intel Arrow Lake Halo действительно всё ещё находится в планах компании, но его характеристики могли уже значительно измениться с момента последних утечек в 2022 году, сообщает VideoCardz. Также утверждается, что в ближайшее время эти процессоры не появятся, если появятся вообще.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

В первоначальных слухах утверждалось, что флагман Intel Arrow Lake Halo получит 14 ядер в конфигурации 6P+8E, построенных на базе архитектур Lion Cove и Skymont. Наибольший интерес вызывает интегрированная графика GT3, которой приписывали около 20 Xe-ядер.

Если Intel Arrow Lake Halo действительно представят, это ознаменует новую главу в проектировании APU, считают в VideoCardz, предполагая, что это может положить конец дискретной графике начального и, возможно, даже среднего уровня.