Корпуса позволят разместить крупные видеокарты, 420-миллиметровые радиаторы.

Antec представила серию Full Tower компьютерных корпусов FLUX Pro с моделями в чёрном и белом цвете, сообщает Guru3D. В конструкции корпусов привлекает внимание обилие сетчатых панелей: спереди, снизу, сверху, также сетчатой выполнена задняя панель и нижние сегменты боковых. Внизу располагается большой пылевой фильтр, выдвигающийся вперёд.

Источник изображения: Antec

В корпус можно установить до 12 вентиляторов, по три вентилятора спереди и сверху, один сзади, два в основании и ещё три на кожухе блока питания, который имеет три съёмных сетчатых сегмента. Блок питания в корпусе можно расположить нестандартно: повернуть на 90 градусов кабелями в сторону металлической боковой панели. Оптимизированная разводка кабелей указана в числе преимуществ, в комплектацию входят фиксирующие ленты.

Источник изображения: Antec

В числе других конструктивных особенностей: наличие съёмных кронштейнов и панелей, которые не требуют инструментов при установке и демонтаже; модульные универсальные корзины для жёстких дисков, которые можно разместить различными способами на дне корпуса или кожухе секции блока питания, всего в корпусе доступно четыре универсальных корзины для 3,5/2,5-дюймовых накопителей и два посадочных места для 2,5-дюймовых накопителей; восемь заглушек PCIe; поддержка плат формата вплоть до E-ATX, видеокарт длиной до 455 мм, вертикальной установки видеокарт, радиаторов систем охлаждения типоразмера до 420 миллиметров.

Источник изображения: Antec

В дизайне отмечается наличие деревянной вставки на передней панели, небольшого дисплея сбоку для мониторинга температуры процессора и видеокарты, есть комплектный ARGB/PWM концентратор для управления скоростью вращения и подсветкой вентиляторов, если таковая предусмотрена. Комплектные вентиляторы: четыре фирменные модели Tranquil 140 PWM плюс две «реверсивные» P12R PWM для установки на кожух отсека блока питания.