Таким мнением поделился журналист и инсайдер Джефф Грабб.

Количество сообщений о потенциальной презентации Sony PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) этой осенью продолжает расти. На днях несколько ресурсов рассказали, что за кулисами выставки Gamescom 2024 разработчики обсуждали скорое появление новой консоли и, в частности, корректировки графика релизов, связанные с этим событием. Журналист и инсайдер Джефф Грабб (Jeff Grubb) высказал своё мнение на этот счёт в недавнем подкасте, сообщает Wccftech. Специалист тоже слышал из разных источников, что выпуск новой консоли всё ещё запланирован на этот год. Инсайдер считает вероятным, что презентация PlayStation State of Play состоится в конце сентября, на ней и могут анонсировать PS5 Pro.

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Похоже, что точной информацией инсайдер всё же не владеет, но явно такое количество слухов о PS5 Pro не беспочвенно. Официально Sony не подтвердила новую консоль, но в Сети появилось уже достаточно намёков на её разработку и подготовку к релизу. Тем не менее, сроки презентации остаются неизвестными. Главным улучшением PS5 Pro называют графическую подсистему, которая должна стать значительно производительнее, особенно в трассировке лучей, до нескольких раз в некоторых сценариях. Также консоли приписывают поддержку новой технологии масштабирования изображения на базе искусственного интеллекта (ИИ) и встроенный нейронный блок для ускорения задач, связанных с ИИ.