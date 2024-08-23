Производительность NPU должна остаться прежней.

Ресурс VideoCardz назвал характеристики нового 8-ядерного ARM-процессора Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100). Ноутбуки, оснащённые этим процессором, присутствовали на выставке Computex, ритейлеры уже несколько недель добавляют их в свои каталоги, однако официально компания пока не объявила об этом, пишет ресурс.

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Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100) — это 8-ядерный процессор с 30 мегабайтами кэш-памяти, максимальной частотой 3,4 гигагерц (ГГц) при нагрузке на одно ядро и 3,2 ГГц при нагрузке на все ядра. Интегрированная графика Adreno тоже урезана, для рассматриваемого процессора её вычислительная производительность оценивается показателем 1,7 терафлопс, что более чем в два раза уступает показателям старших моделей в линейке. Производительность NPU не изменится, до 45 триллионов операций в секунду (TOPS).

Источник изображения: VideoCardz

Скорее всего, новый процессор будет ориентирован на бюджетные компьютеры для выполнения повседневных задач, его выпуск является частью плана Qualcomm, в рамках которого к 2025 году на рынке должны появиться более доступные системы на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X с ценой ниже 700 долларов США.

Новый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon X Plus был замечен в ноутбуках ASUS Vivobook S 15 и ProArt PZ13.