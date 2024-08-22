До следующего года, вероятно, в релизных сборках Recall не появится.

Microsoft планирует вернуться к внедрению инструмента Recall в октябре 2024 года, сначала он появится в тестовых «инсайдерских» сборках Windows 11 на компьютерах Copilot+ PC, сообщает gHacks. Авторы ресурса полагают, что до следующего года Recall не появится в стабильных сборках операционной системы, официальные подробности ожидаются в октябре вместе с выходом обновлений инсайдерских сборок.

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Первоначально Microsoft анонсировала Windows Recall в мае текущего года. Это новый инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ), который, если кратко, по запросу предоставляет пользователю информацию о предыдущих действиях. В частности, для этого на компьютере с заданным интервалом времени делаются снимки экрана, которые анализирует ИИ. Принцип работы Recall вызвал беспокойство в сообществе: инструмент мог делать снимки экрана с конфиденциальной информацией, а накопленная Recall информация очевидно станет одной из приоритетных целей хакеров и вредоносного программного обеспечения. В итоге развёртывание Recall отложили для повышения безопасности данных и внедрения других доработок.