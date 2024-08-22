Похоже, так первоначально назывались 8500G и 8300G.

Судя по всему, AMD первоначально планировала выпустить настольные APU для платформы AM5 рамках серии Ryzen 7000G, но ближе к релизу переименовала серию в 8000G. На это указывает фото процессоров Ryzen 5 PRO 7500G и Ryzen 3 PRO 7300G, которое было опубликовано на китайском форуме ChipHell, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

Возможно, в рамках серии AMD Ryzen 7000G хотели выпустить только младшие модели с кристаллом Phoenix2, сочетающим ядра Zen 4 и Zen 4c, неизвестно, но в итоге все модели вошли в серию 8000G. В Phoenix2 сочетаются 2 ядра Zen 4 и 4 более плотных Zen 4c, интегрированная графика включает 4 вычислительных блока RDNA3. В то же время чипы Phoenix1 содержат 8 ядер Zen 4 и до 12 вычислительных блоков RDNA3.

Источник изображения: ChipHell

Ранее сообщалось, что AMD на последних этапах перед выпуском переименовала серию процессоров Ryzen AI 100 в Ryzen AI 300, чтобы не уступать конкуренту в цифрах. По аналогичной причине компания перешла с 600 серии чипсетов для материнских плат сразу к 800.