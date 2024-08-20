Тем временем игра бьёт рекорды по количеству игроков.

GALAX выпустила специальную версию видеокарты GeForce RTX 4070 Ti SUPER в честь релиза игры Black Myth: Wukong, сообщает VideoCardz. Конструкция видеокарты аналогична таковой у юбилейных моделей 20th Anniversary, которые были представлены GALAX ранее — это RTX 4090, которую позже сменила RTX 4090 D, а также RTX 4070. Таким образом, рассматриваемая модель является первой видеокартой обновлённой линейки SUPER, выполненной в дизайне 20th Anniversary.

Источник изображения: GALAX

Что касается дизайна, видеокарта получила белую печатную плату, в белом цвете выполнена окантовка кожуха системы охлаждения, вентиляторы и некоторые другие элементы. На фронтальной части кожуха, свободной от вентиляционных отверстий и вентиляторов, проглядывается снимок из игры, задняя панель (бэкплейт) содержит изображение главного героя Black Myth: Wukong на чёрном фоне. Система охлаждения видеокарты занимает примерно 2,5 слота расширения и перенимает «философию» NVIDIA Founders Edition — один вентилятор размещён на обратной стороне. Всего в системе охлаждения три вентилятора.

Источник изображения: GALAX

Отличительной особенностью видеокарты является не только дизайн, но и увеличенные лимиты энергопотребления: GALAX для режима Performance повысила лимит со стандартных 295 ватт до 366 ватт, попутно разогнав графический процессор до 2670 мегагерц. Также доступен режим с упором на тишину со стандартным лимитом питания, в данном случае частота графического процессора повышена до 2610 мегагерц. Стоит напомнить, что RTX 4070 Ti SUPER оснащается графическим процессором с 8448 ядрами CUDA и 16 гигабайтами видеопамяти GDDR6X с 256-битной шиной.

Источник изображения: GALAX

Видеокарта дебютировала в Китае, появится ли она в других регионах, неизвестно, предыдущие модели 20th Anniversary доступны только в Китае.