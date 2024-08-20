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Moleculo
ASUS представила новую mATX материнскую плату B760M-AYW PRO WIFI с поддержкой DDR5-8000+
Сбалансированное решение с поддержкой скоростной памяти.

ASUS выпустила в серии AYW новую mATX материнскую плату B760M-AYW PRO WIFI для процессоров Intel LGA 1700, сообщает Wccftech. Авторы ресурса характеризуют плату, как сбалансированное решение с достойной подсистемой питания, широкими возможностями ввода-вывода и разгона памяти. В серии уже присутствует плата B760M-AYW WIFI, в числе отличий модели с приставкой PRO более продвинутая подсистема питания, улучшенное охлаждение, более широкие возможности подключения USB устройств.

Источник изображения: ASUS

Поддержка скоростной DDR5 является одним из ключевых преимуществ платы: заявлена совместимость с модулями DDR5-8000 и более быстрыми, максимальный общий объём 96 гигабайт, при этом на плате присутствуют два слота DIMM, т.е. можно установить два модуля по 48 гигабайт. Для установки видеокарт доступен усиленный слот PCIe 4.0 x16, дополнительно имеется один слот PCIe 4.0 x1. Для подключения устройств хранения на плате присутствует два M.2 слота с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x4 и всего лишь два порта SATA III. Что касается сетевых возможностей, плата оснащена проводным 2,5-гигабитным адаптером и беспроводным с поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3.

Источник изображения: ASUS

На задней панели присутствует пара портов USB-A с пропускной способностью до 10 гигабит в секунду (Гбит/с), пара портов USB 2.0, квартет USB-A 5 Гбит/с. Поддерживает подключение от корпуса: одного USB-C 5 Гбит/с, двух USB-A 5 Гбит/с и двух USB 2.0.

В серии ASUS AYW представлен довольно большой ассортимент плат, есть модели на базе чипсетов Intel Z790 формата ATX, включая варианты CSM (ASUS Corporate Stable Model), есть более доступная модель B760 с поддержкой DDR4 памяти, также есть плата для платформы AMD AM5.

#intel #asus #материнские платы
Источник: wccftech.com
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