В некоторых регионах уже принимают предзаказы.

ZOTAC GAMING объявила, что в партнёрстве с Be Quiet! будет демонстрировать образцы окончательной версии портативного игрового компьютера ZOTAC GAMING ZONE с 21 по 23 августа в рамках выставки GAMESCOM 2024, пишет TechPowerUp. Также бренд начинает принимать предварительные заказы в некоторых регионах.

Источник изображения: ZOTAC

В основе ZOTAC GAMING ZONE используется 8-ядерный 16-поточный APU AMD Ryzen 7 8840U на базе архитектуры Zen 4, пиковая частота процессорных ядер достигает 5,1 гигагерц, также в APU интегрирована графика Radeon 780M: 12 вычислительных блоков Compute Units (CU) на базе архитектуры RDNA 3, частота до 2,7 гигагерц. Компьютер оснащается 16 гигабайт оперативной памяти LPDDR5X-7500, твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe Gen4 x4 формата 2280 на 512 гигабайт, картридером microSD, 7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p, частотой обновления 120 герц и пиковой яркостью 800 нит.

В ZOTAC GAMING ZONE присутствуют два порта USB4 сверху и снизу устройства, беспроводной модуль связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, фронтальная камера, микрофон, сканер отпечатков пальцев.

Источник изображения: ZOTAC

Что касается элементов управления, ZOTAC GAMING ZONE оснащается двухступенчатыми регулируемыми триггерами с датчиками Холла и аналоговыми джойстиками с датчиками Холла, круглые рамки джойстиков одновременно являются вращающимися регуляторами, по обеим сторонам консоли расположены трекпады с щелкающими микропереключателями, две кнопки с возможностью активации макросов присутствуют на задней панели.

В числе других преимуществ отмечается продуманная эргономика для стабильного и сбалансированного захвата, удобного для длительного использования.

Источник изображения: ZOTAC

Для портативного компьютера выпустят набор дополнительных аксессуаров: док-станцию с широким набором портов, включая порт для подключения дополнительного быстрого NVMe SSD-накопителя, чехол.