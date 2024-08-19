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Moleculo
Инсайдеры назвали 14 процессоров серии Intel Core Ultra 200 и их основные характеристики
Также есть предполагаемая дата запуска серии.

Инсайдер опубликовал список настольных процессоров будущей серии Intel Core Ultra 200 и их основные характеристики, сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @jaykihn0 и ресурс Benchlife, также была названа возможная дата выпуска серии.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

По информации инсайдера, на данный момент серия настольных процессоров Intel Core Ultra 200 насчитывает 14 моделей различного класса. Флагманом является 24-ядерный (8P+16E) Core Ultra 9 285K, процессор настроен на работу при базовом TDP 125 Вт и сможет повышать частоту на нескольких ядрах до 5,7 ГГц благодаря технологии Thermal Velocity Boost (TVB). Это не единственный 24-ядерный процессор, как и в прошлых поколениях, Intel готовит варианты с разными возможностями разгона и разной мощностью, так, готовится обычный Core Ultra 9 285 с базовым TDP 65 Вт и 285T с базовой мощностью 35 Вт.

Источник изображения: VideoCardz

Класс процессоров Intel Core Ultra 7 в рассматриваемой серии представят пять 20-ядерных (8P+12E) моделей, включая варианты F и KF без интегрированной графики. Лучшими в классе являются Core Ultra 7 265K и KF, которые поддерживают разгон и из коробки и повышают частоты ядер до 5,5 ГГц за счёт работы технологии Turbo Boost Max Technology 3.0 (TBMT).

Класс Intel Core Ultra 5 будет представлен процессорами с количеством ядер от 10 (6P+4E) до 14 (6P+8E), лучшими в данном случае являются разблокированные модели Core Ultra 5 245K и KF, из коробки они смогут повышать частоту до 5,0 ГГц за счёт работы Turbo Boost Technology 2.0 (TBT).

В опубликованном списке отсутствуют процессоры Intel Core Ultra 3, на данный момент у инсайдеров нет определённости в вопросе, появится ли данный класс в будущей серии. По одной из версий, процессоры начального класса для сокета LGA 1851 представят, но они будут относиться к семейству Meteor Lake, а не Arrow Lake, и могут быть отнесены к классу Core 3 без Ultra.

По информации Benchlife, первые процессоры Intel Core Ultra 200 планируют выпустить 10 октября.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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Core Ultra 9 285K поступит в продажу 10 октября и будет сжигать на 100 Вт больше, чем Core i9-14900K
Процессоры Intel для настольных ПК следующего поколения выйдут согласно графику
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