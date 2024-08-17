Процессоры в обновлённой серии получат больше ядер.

В Сети нашли убедительное подтверждение скорого выхода обновлённых HEDT процессоров Intel Xeon W семейства Sapphire Rapids — фотографию пары коробочных экземпляров. Это означает, что новые процессоры серий W2500 и W3500 уже поставляются и должны появиться в ближайшее время, сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @SkyAMD.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Обновлённая серия процессоров использует те же архитектуры и тот же сокет Intel LGA4677, но предлагает больше ядер. Что касается отметившегося на фото Intel Xeon W7-2495, это старшая модель в серии W2500, которая предложит 26 ядер и 56 потоков, тактовую частоту до 4,8 гигагерц при TDP 250 ватт. Для примера ресурс приводит сравнение пары моделей текущей W3400 и будущей серии W3500, так, на смену 28-ядерному Xeon W7-3465X придёт 32-ядерный W7-3565X, обновлённая модель с большим количеством ядер при той же пиковой частоте потребует больше энергии: 335 против 300 ватт.

Источник изображения: VideoCardz и @SkyAMD в X (заблокирована в РФ)

Официально сроки выпуска обновлённых процессоров Intel Xeon W семейства Sapphire Rapids неизвестны, можно предположить, что Intel готова дать старт продажам этих процессоров в ближайшее время.