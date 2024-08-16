Вероятно, это варианты с GDDR6 памятью.

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заметили заявку GIGABYTE, где компания регистрирует четыре новые модели NVIDIA GeForce RTX 4070 в линейке WindForce с индексом V2, сообщает VideoCardz. Маркировка моделей явно не указывает на применение в них GDDR6 видеопамяти, но в VideoCardz подозревают, что это и есть причина выпуска новинок. Все четыре модели оснащаются трёх- или двухвентиляторными системами охлаждения.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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За последние дни слухи о подготовке видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 с видеопамятью GDDR6 обросли подробностями. Так, было опубликовано изображение одной из таких видеокарт от компании GALAX, модель получила систему охлаждения с двумя вентиляторами и 8-контактный разъём питания, затем появилась информация о том, что в продаже новые варианты начнут появляться с 20 августа.

Единственным важным изменением новой версии RTX 4070 считается более медленная память, видеокарты оснастят чипами GDDR6 со скоростью 20 гигабит в секунду (Гбит/с), в то время как оригинальная RTX 4070 оснащалась чипами GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с. Изменение приведёт примерно к 5-процентному уменьшению общей пропускной способности видеопамяти, но, как ожидается, на производительность в играх это не окажет большого влияния.