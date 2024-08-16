Выставка пройдёт на следующей неделе.

MSI покажет на выставке компьютерных игр Gamescom (пройдёт с 21 по 25 августа) свои новые материнские платы на базе чипсетов Intel и AMD следующего поколения, сообщает VideoCardz. В частности, компания уже демонстрировала несколько будущих плат Intel на прошедшей в июне выставке Computex, это были модели Z890 MAG PRO и Z890 MPG EDGE, теперь подошла очередь моделей TOMAHAWK. В то время как компания открыто анонсирует MAG X870 TOMAHAWK WIFI для платформы AMD AM5, наименование аналогичного варианта для будущей платформы Intel не раскрывается — действует эмбарго, отмечают в VideoCardz.

Источник изображения: MSI

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Публично Intel пока не назвала даты презентации новых настольных процессоров Arrow Lake-S, предполагалось, что их представят в рамках сентябрьского мероприятия Innovation, но его отложили до 2025 года. Перенос Innovation не повлияет на планы по запуску продуктов, отметили в Intel, в частности, Arrow Lake-S должны выпустить в четвёртом квартале, но когда их представят — неизвестно. Процессоры Arrow Lake войдут в серию Core Ultra 200, настольные модели используют новый сокет LGA 1851, потребуются новые материнские платы с чипсетами 800-й серии.