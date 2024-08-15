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Moleculo
MSI представила новые функции для повышения производительности AMD Ryzen 9000, включая PBO Enhanced
С помощью PBO Enhanced производительность некоторых процессоров можно поднять до 15%.

В материнских платах MSI появились новые функции для повышения производительности процессоров AMD Ryzen 9000: PBO Enhanced Mode, Set Thermal Point и High-Efficiency Mode. К примеру, PBO Enhanced Mode позволяет повысить производительность Ryzen 9 9950X в бенчмарке Cinebench R23 на 10%, по сравнению с 5-процентным приростом от активации стандартного PBO, а в случае с Ryzen 7 9700X прирост достигает 15% относительно стандартных настроек.

Источник изображения: MSI

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MSI Set Thermal Point позволяет изменить температурный лимит процессоров AMD Ryzen 9000, минимизируя потери производительности. По умолчанию максимальная температура процессоров AMD AM5 может достигать 95 градусов по Цельсию, MSI предлагает три дополнительных режима: 85, 75 и 65 градусов.

Источник изображения: MSI

В случае с Ryzen 9 9950X и лимитом 85 градусов тесты не показывают потери производительности, даже наоборот; при лимите 75 градусов по Цельсию потери минимальны; при лимите 65 градусов по Цельсию процессор сохраняет более 95% первоначальной производительности.

Источник изображения: MSI

Что касается MSI High-Efficiency Mode, это оптимизированные настройки памяти для снижения задержек, предлагается четыре режима: Tightest, Tighter, Balance и Relax.

Больше сравнительных диаграмм MSI приводит в официальной новости.

#amd #процессоры #msi #материнские платы
Источник: msi.com
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