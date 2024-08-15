По слухам, Strix Halo получат интегрированную графику настольного уровня.

Инсайдер назвал ориентировочные даты презентаций некоторых будущих новинок AMD. Так, процессоры Ryzen AI 300 PRO для бизнеса, серверные процессоры серии EPYC Turin Classic и Dense на базе микроархитектуры Zen 5, ускоритель вычислений Instinct MI325X и новый ускоритель Xilinx могут представить 10 октября этого года, а процессоры Strix Halo и Krackan — на выставке CES 2025 в начале следующего года. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на @AnhPhuH в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Ожидается, что в семействе AMD Strix Halo компания представит первые чиплетные APU с интегрированной графикой настольного уровня. По слухам, процессоры предложат до 16 полноценных ядер Zen 5 и интегрированную графику RDNA 3.5 с количеством вычислительных блоков Compute Units до 40. Что касается Krackan, это должно быть семейство монолитных APU среднего класса с процессорными ядрами Zen 5 и интегрированной графикой RDNA 3.5.

Что интересно, инсайдер не упомянул в своём прогнозе новые видеокарты AMD Radeon RX 8000 на базе архитектуры RDNA 4. Либо в компании ещё окончательно не утвердили программу мероприятий, либо не планируют презентацию новых видеокарт на CES 2025. На недавно прошедших мероприятиях AMD не делилась подробностями о следующей серии видеокарт, но, судя по патчам Linux, инженеры работают над внедрением поддержки новой игровой дискретной графики.