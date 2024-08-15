В компании учли мнение пользователей.

Microsoft временно отказалась от планов по внедрению уведомлений о преимуществах перехода на Windows 11 в большее количество редакций Windows 10, сообщает Windows Latest. С подобными уведомлениями сталкивались пользователи редакций Windows 10 «Домашняя» и предполагалось, что с апреля текущего года они начнут появляться и в других редакциях, но нет — были учтены мнения пользователей.

Источник изображения: Clint Patterson, Unsplash (отредактировано)

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Внедрение уведомлений о переходе на Windows 11 приостановлено для всех неуправляемых компьютеров с Windows 10 редакций Pro и Pro для рабочих станций; компьютеров, присоединённых к домену; устройств, не управляемых ИТ-отделами с помощью инструментов, таких как Microsoft Intune, Configuration Manager, Windows Autopatch, «Центр обновления Windows для бизнеса», службы Windows Server Update Services (WSUS) и т.п.

В Windows Latest подчёркивают, что это решение временное и, скорее всего, позже, когда срок поддержки Windows 10 будет приближаться к концу, уведомление всё же появится на большем количестве компьютеров с этой операционной системой.

Поддержка большинства версий Windows 10 завершится в октябре 2025 года, исключением являются некоторые корпоративные редакции с расширенным сроком поддержки. Microsoft также анонсировала программу платной расширенной поддержки Windows 10 сроком до трёх лет, цены для обычных пользователей пока не называются.