Зачем, не очень понятно, тем более, что многочисленные обзоры процессоров уже вышли.

AMD может увеличить теплопакет процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X до 105 ватт в предстоящем обновлении прошивки AGESA 1.2.0.1A Patch A, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию инсайдера @g01d3nm4ng0 в социальной сети X (заблокирована в РФ). На данный момент базовый TDP этих процессоров 65 ватт.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

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Слухи о возможности увеличения теплопакета перечисленных процессоров появились ещё до начала их продаж, одной из возможных причин такого шага со стороны AMD считали желание повысить производительность для большего преимущества относительно предшественников, в частности, чтобы Ryzen 7 9700X лучше смотрелся в сравнении с Ryzen 7 7800X3D. Однако процессоры выпустили с первоначально озвученными спецификациями, их уже тщательно протестировали блогеры и специалисты профильных СМИ, отметив меньшее энергопотребление, как одно из преимуществ относительно предшественников. Поэтому повышать TDP сейчас было бы странным решением, тем более, что процессоры поддерживают разгон и любой желающий может самостоятельно заняться тонкой настройкой процессора для повышения его производительности.

На момент написания нет каких-либо дополнительных подтверждений повышения TDP процессоров AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X в будущих BIOS с новым AGESA.