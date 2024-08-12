Появилось изображение одной из моделей с 8-контактным разъёмом питания.

Версия NVIDIA GeForce RTX 4070 с видеопамятью типа GDDR6 действительно появится, сообщает VideoCardz со ссылкой на собственные источники. Ресурс подтверждает предыдущие слухи, прикладывая изображение якобы обновлённой модели от GALAX (RTX 4070 1-Click OC 2X), которая будет оснащена чипами памяти GDDR6 со скоростью 20 гигабит в секунду (Гбит/с) и новой версией графического процессора AD104 под номером 251. Рассматриваемая видеокарта получила двухслотовую систему охлаждения с двумя вентиляторами и один 8-контактный разъём питания.

Оригинальная NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition (FE).

Источник изображения: Xavier Foucrier, Unsplash

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Оригинальная NVIDIA GeForce RTX 4070 использует GDDR6X видеопамять с чипами, работающими на скорости 21 Гбит/с, и графический процессор AD104-250. О каких-либо других различиях ресурсу неизвестно. Количество CUDA ядер и ширина шины памяти остались прежними, 5888 CUDA и 192 бит соответственно.

Источник изображения: VideoCardz, GALAX

Как утверждает VideoCardz, внешний вид и упаковка новых GDDR6 версий GeForce RTX 4070 будут идентичны таковым у существующих оригинальных моделей RTX 4070 с видеопамятью GDDR6X, поэтому желающие приобрести вариант с более быстрой памятью должны проявить повышенную внимательность в вопросах проверки спецификаций каждой конкретной модели и артикулов.

Ресурс не уточняет, когда новые варианты могут появиться в продаже.

Ранее в Сети появились слухи, что NVIDIA собирается выпустить GDDR6 версию GeForce RTX 4070 в августе из-за возникшего дефицита GDDR6X видеопамяти. Инсайдеры считали, что этот шаг позволит компании набрать нужное количество GDDR6X чипов для производства флагманских видеокарт серии, тем не менее, не исключалось, что дефицит может оказать влияние и на их объёмы производства.