Компания подтверждает совместимость практически всех популярных настольных видеокарт со своей док-станцией.

Компания Beelink выпустила внешнюю док-станцию для видеокарт с прямым подключением к компьютеру через интерфейс PCIe 4.0 x8, сообщает VideoCardz. Таких решений на рынке немного, похожим по задумке ресурс называет систему EliteMini B550 от компании Minisforum, большинство же других решений использует для соединения док-станции и компьютера USB4 (Thunderbolt) или OCuLink с пропускной способностью до 5 и 8 гигабайт в секунду соответственно. В свою очередь, пропускная способность восьми линий PCIe Gen 4 — 16 гигабайт в секунду.

Источник изображения: VideoCardz, Beelink

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В числе основных отличий решения Beelink в VideoCardz называют наличие во внешней док-станции встроенного блока питания, что упрощает процесс сборки и настройки — подбирать блок питания самостоятельно не требуется. Док-станция подключается к мини-ПК через слот PCIe, скрытый за своеобразной заглушкой или «шторкой». Очевидно, совместимость док-станции ограничена, так, в настоящее время её можно подключить к мини-ПК Beelink GT12 с процессорами Core 12-го поколения и GT14 с процессорами Core Ultra 100 семейства Meteor Lake, которые имеют подходящую конструкцию.

Источник изображения: VideoCardz, Beelink

Компания подтверждает совместимость практически всех популярных настольных видеокарт со своей док-станцией, включая такие мощные модели, как NVIDIA GeForce RTX 4090 и AMD Radeon RX 7900 XTX.