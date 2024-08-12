Вероятно, это модификации на базе печатной платы от RTX 3090 Ti.

По слухам, некоторые облачные провайдеры в Китае предлагают в аренду системы с модифицированными версиями потребительских видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090D и 4080, которым вдвое увеличили объём видеопамяти, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @bdsqlsz в социальной сети X (заблокирована в РФ). Подтверждений этой информации нет, за исключением сомнительного скриншота с текстовой информацией о характеристиках оборудования, однако специалисты считают, что подобные модификации возможны, хотя и требуют значительного объёма работ.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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В соответствии со стандартными спецификациями NVIDIA GeForce RTX 4090D и 4080 оснащаются 24 и 16 гигабайтами видеопамяти GDDR6X соответственно, используются чипы по 2 гигабайта — это максимальный доступный объём. Таким образом, чтобы вдвое увеличить объём видеопамяти на рассматриваемых видеокартах, необходимо установить в два раза больше чипов памяти, но стандартные печатные платы на такое не рассчитаны — нужны другие. В VideoCardz объясняют, что для этих целей может подойти модифицированная печатная плата от видеокарты RTX 3090 Ti, на неё можно установить 24 чипа GDDR6X, получив до 48 гигабайт видеопамяти с чипами объёмом 2 гигабайта каждый.

Источник изображения: @bdsqlsz в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

В семействе видеокарт NVIDIA Ada Lovelace объёмом видеопамяти 48 гигабайт могут похвастаться профессиональные модели RTX 6000 Ada и 5880 Ada, а 32 гигабайта доступны на RTX 5000 Ada. Эти видеокарты оснащаются памятью GDDR6 с коррекцией ошибок.

Подобные модификации нередки, особенно в сообществе моддеров и сервис центрах по ремонту видеокарт, пишет ресурс. В настоящее время они востребованы для работы с искусственным интеллектом. К примеру, для запуска и обучения больших языковых моделей.