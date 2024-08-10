Предположительно, в графическом процессоре видеокарты включено 14 ядер Xe.

Энтузиасты нашли в журналах GFX DRM информацию об одной из видеокарт Intel Arc семейства Battlemage, сообщает Wccftech со ссылкой на форумы AnandTech. Обнаруженный экземпляр оснащается 12 гигабайтами GDDR6 видеопамяти с общей 192-битной шиной, используются чипы памяти со скоростью 19 гигабит в секунду — общая пропускная способность 456 гигабайт в секунду. Что касается графического процессора, данных мало, но специалисты полагают, что видеокарта оснащена чипом под кодовым названием BMG-G21, в котором активно 14 из 16 ядер Xe.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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В VideoCardz полагают, что рассматриваемый экземпляр может относиться к среднему классу — видеокартам Arc B5. Для решений более высокого класса компания, по слухам, будет использовать графический процессор BMG-G31, в котором всего присутствует 32 ядра Xe. Также ходили слухи о BMG-G10 начального класса, но его могли отменить, на данный момент его судьба неизвестна, пишет ресурс.

Источник изображения: VideoCardz

Специалисты ожидают от новых видеокарт Intel прироста производительности в полтора раза, основываясь на данных, которые компания обнародовала для процессоров Lunar Lake, которые оснащаются интегрированной графикой Battlemage.

На данный момент неизвестно, когда будут представлены дискретные видеокарты Intel Battlemage, это может произойти в конце этого года или начале следующего.