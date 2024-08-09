Также появились слухи об энергопотреблении.

Вопреки предыдущим слухам, в семейство процессоров Intel Arrow Lake-S могут войти модели начального класса Core Ultra 3, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера @OneRaichu в социальной сети X (заблокирована в РФ). Одновременно с этим другой инсайдер, известный в упомянутой соцсети под псевдонимом @jaykihn0, опубликовал информацию об энергопотреблении процессоров Arrow Lake-S, пишет Wccftech.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Новым Intel Core Ultra 3 205 и 215 приписывают наличие восьми ядер, что потенциально может сделать их существенно быстрее 4-ядерных 8-поточных вариантов на актуальной платформе Intel LGA 1700. Конфигурацию ядер инсайдер не называет, возможные варианты: 2P+6E и 4P+4E, — последний в VideoCardz считают более вероятным. Поддержки технологии Hyper-Threading в процессорах Arrow Lake не ожидают, поэтому 8-ядерный Core Ultra 3 останется 8-поточным, если будет построен на тех же архитектурах ядер, что и старшие процессоры серии: Lion Cove и Skymont. Конфигурация 4P+4E используется будущими процессорами Intel Lunar Lake, а также, по слухам, процессорами AMD в семействе под кодовым названием Krackan.

Предполагаемый список процессоров, собранный из слухов и утечек. Источник изображения: VideoCardz

Если верить инсайдерской информации, заложенные в процессоры Intel Arrow Lake-S ограничения энергопотребления не сильно будут отличаться от тех, что выбраны для семейства Raptor Lake-S. Так, процессору с конфигурацией ядер 8P+16E и поддержкой разгона приписывают ограничение PL1 на уровне 125 ватт и три различных настройки PL2: 177 ватт в стандартном режиме, 250 ватт в режиме производительность и 295 ватт в режиме экстрим. В списке упомянутых инсайдером процессоров также присутствуют младшие модели с конфигурацией ядер 4P+4E, стандартным их вариантам приписывают базовую мощность на уровне PL1 65 ватт и мощность на уровне PL2 66 ватт в нормальном режиме и 76 ватт в режиме производительность.

Накануне один из китайских блогеров утверждал, что процессоры Intel Arrow Lake-S будут требовать на 100 ватт меньше энергии, по сравнению с предшественниками. Информация о лимитах это не подтверждает, однако специалисты полагают, что блогер имел ввиду фактическое энергопотребление в типовых задачах.

Дата презентации процессоров Intel Arrow Lake-S неизвестна, компания накануне отложила мероприятие, на котором они потенциально могли быть представлены.