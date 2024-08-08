Ускоритель A760A ориентирован на автомобили, построенные по концепции «кокпит нового поколения» (Next Generation Cockpit).

Intel представила на мероприятии AI Cockpit Innovation Experience в Китае дискретную видеокарту для автомобилей, сообщает VideoCardz. Ускоритель, названный Arc Graphics for Automotive – A760A, ориентирован на автомобили, построенные по концепции «кокпит нового поколения» (Next Generation Cockpit). Решение станет доступно в первом квартале 2025 года.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Видеокарта Intel A760A построена на базе графического процессора ACM-G10, в котором активны 28 ядер Xe, 28 блоков для ускорения трассировки лучей и 448 блоков XMX. По сравнению с потребительской игровой видеокартой Arc A750, автомобильный вариант A760A работает на чуть меньшей частоте: до 1953 мегагерц против 2050 мегагерц у Arc A750. Зато A760A получает больше памяти: 16 гигабайт GDDR6 с 256-битной шиной, что будет полезно для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Среди прочих характеристик: шесть входов для камер, поддержка четырёх дисплеев, аппаратное кодирование и декодирование современных медиаформатов, включая HEVC, VP9 и AV1. Видеокарте потребуется до 225 ватт энергии под нагрузкой.

Источник изображения: VideoCardz

Теоретическая ИИ производительность видеокарты оценивается в 229 триллионов операций в секунду (TOPS). Решение позволит запускать продвинутые игры, обеспечит работу автомобильных помощников на базе больших языковых моделей, позволит повысить привлекательность и качество пользовательского интерфейса за счёт внедрения трёхмерной графики.

Intel также предлагает автопроизводителям открытый и гибкий набор программного обеспечения SDV (Software Defined Vehicles), который позволит построить единую аппаратную платформу для автомобилей с различной комплектацией и различного класса.