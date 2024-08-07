Относительно стартовых цен предыдущей серии новая получается дешевле.

AMD назвала рекомендованные цены настольных процессоров Ryzen 9000, сообщает VideoCardz со ссылкой на официальные страницы компании в социальных сетях. Самый младший процессор из новой серии, 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 9600X, в США будет стоить от 279 долларов, а 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 9700X — от 359 долларов. Эти процессоры за рубежом ожидаются в продаже 8 августа, то есть завтра, сегодня в Сети должны появиться первые обзоры профильных СМИ.

Источник изображения: AMD, @AMDRyzen в социальной сети X (заблокирована в РФ)

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Старшие процессоры серии, 12-ядерный 24-поточный AMD Ryzen 9 9900X и 16-ядерный 32-поточный 9950X будут стоить от 499 и 649 долларов США соответственно. Эти процессоры за рубежом появятся в продаже 15 августа, первые обзоры появятся за день до начала продаж. Озвученные цены от 20 до 50 долларов ниже стартовых цен в серии процессоров Ryzen 7000.

В VideoCardz напоминают, что новые материнские платы AMD 800 серии не появятся вместе с новыми процессорами, серия Ryzen 9000 совместима с существующими платами 600 серии, потребуется обновить BIOS. Новые платы ожидают осенью.