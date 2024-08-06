NVIDIA планирует перевести пользователей GeForce Experience на приложение NVIDIA App к концу года.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready версии 560.81 и обновила бета-версию приложения NVIDIA App. В драйвер внедрены оптимизации для игры Hunt: Showdown 1896 и других наименований с поддержкой технологии DLSS, а также исправлены проблемы:

Ошибки и вылеты Farming Simulator 22 на видеокартах GeForce RTX 30 и 40 серий с драйвером 560.70;

«Зависание» мониторинга загрузки графического процессора на 0% в оверлее GeForce Experience и NVIDIA App, которое могло провоцировать появление статтеров в играх;

Отсутствие полного списка возможных настроек частоты обновления экрана на некоторых мониторах;

Повышенная нагрузка на процессор от NVIDIA Container.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

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Неисправленной остаётся проблема, из-за которой мониторинг загрузки графического процессора может перестать обновляться.

Бета-версия приложения NVIDIA App получила довольно много новых возможностей:

На вкладке «Система» появился раздел «Дисплеи», в котором расположены настройки разрешения, частоты обновления и ориентации подключённых мониторов и телевизоров;

Появился раздел «Видео», в который добавлены настройки технологий RTX для улучшения видео: RTX Video HDR и RTX Video Super Resolution (VSR). Настройки можно изменять в режиме реального времени, сразу оценивая результат на воспроизводимом видео. В частности, добавлены новые ползунки для настройки максимальной яркости, средней яркости серого, контрастности и насыщенности RTX Video HDR;

Список игр и приложений теперь можно сортировать и фильтровать по алфавиту;

Добавлены переводы приложения на различные языки.

В оверлее появилась возможность отслеживать статистику FPS 1% и других новых данных;

На вкладке «Главная» приложения NVIDIA App теперь можно загрузить и установить другие приложения NVIDIA, включая ChatRTX, GeForce NOW и NVIDIA Broadcast.

NVIDIA планирует перевести пользователей GeForce Experience на приложение NVIDIA App к концу года.

Также NVIDIA объявила об акции для новых пользователей Xbox Game Pass. Через приложение GeForce Experience или NVIDIA App можно получить 1 месяц бесплатного доступа к PC Game Pass. Для участия в акции необходимо быть владельцем компьютера или ноутбука с видеокартой GTX 10 или более современной, зарегистрировать учётную запись NVIDIA, войти в неё через приложение и т.д. С полной инструкцией можно ознакомиться в оригинальной новости.