Энергопотребление процессора не превысило 90 ватт, правда характер нагрузки остаётся неизвестен.

Инсайдер и блогер, известный в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), продемонстрировал возможности разгона процессора AMD Ryzen 7 5800XT, новой 8-ядерной 16-поточной модели для платформы AMD AM4, сообщает Wccftech. Согласно опубликованному сообщению, энтузиасту удалось повысить частоту процессора до 4950 мегагерц при напряжении 1,387 вольт. При этом потреблял Ryzen 7 5800XT менее 90 ватт. Нет никакой информации о тестовой нагрузке, стабильности процессора в различных задачах, тем не менее, в Wccftech считают этот результат удивительным, в сравнении с другими процессорами серии.

Источник изображения: AMD и Wccftech

реклама

Блогер сообщил, что тестировал AMD Ryzen 7 5800XT в режиме ECO на материнской плате ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax, а охлаждался процессор низкопрофильным воздушным кулером Noctua L12S. Иными словами, комплект явно не ориентирован на разгон, тем не менее, частот удалось добиться действительно впечатляющих. Температура процессора достигала 80 градусов по Цельсию.

Источник изображения: Wccftech, @Zed__Wang в X (заблокирована в РФ)

Новые процессоры для платформы AMD AM4 начали продавать за рубежом 31 июля. Помимо Ryzen 7 5800XT компания также представила 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 5900XT. Оба процессора могут повышать частоту до 4,8 ГГц и настроены на работу при стандартном TDP 105 Вт. В то время как 5900XT уступает по частотам модели 5950X, 5800XT становится самым быстрым (по максимальной тактовой частоте) 8-ядерным процессором в серии.

AMD не называла явных преимуществ процессоров Ryzen 5000XT над стандартными моделями, кроме повышенных частот. Компания не в первый раз выпускает процессоры с подобным обозначением, так, три модели Ryzen 3000XT были выпущены в 2020 году как дополнение серии Ryzen 3000. Процессоры отличались повышенными частотами при прежнем теплопакете. Тогда в AMD отмечали, что этого удалось добиться за счёт «обкатки» и постепенного улучшения технологии производства.