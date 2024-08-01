Будет ли производительность на том же уровне, пока неизвестно.

В Сети появились очередные слухи об APU AMD Strix Halo с интегрированной графикой дискретного уровня: размеры корпуса и отдельных чиплетов, мощностные характеристики, характеристики памяти, — сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @7931doomer111.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Согласно опубликованной информации, корпус FP11 процессоров AMD Strix Halo имеет размеры 37,5×45,0 миллиметров (мм), сами кристаллы с ядрами Zen 5 и интегрированной графикой RDNA 3.5 много меньше. Так, одному кристаллу с процессорными ядрами приписывают размеры 9,055×7,327 мм (площадь 66,3 мм2), таких кристаллов будет два. Кристалл с интегрированной графикой и прочими компонентами якобы имеет размеры 19,18×16,02 мм (307 мм2).

Если верить опубликованной информации, в семействе AMD Strix Halo появятся APU мощностью 55, 85 и 120 Вт. Системы с этими APU планируют оснащать оперативной памятью общим объёмом от 32 до 128 ГБ с общей шиной до 256 бит. Одна из конфигураций предполагает использование памяти LPDDR5X-8533, это добавит к мощности APU 5…9 Вт при объёме памяти 32 ГБ и 10…13 Вт при объёме памяти 128 ГБ.

Предположительно, один из опубликованных блогером фрагментов документации AMD указывает на то, что в компании подводят энергопотребление Strix Halo под мощность системы Intel с дискретной видеокартой GN21-X6 мощностью 80 Вт — это кодовое название относится к NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков, пишет VideoCardz.

По информации инсайдеров, появившейся ранее, APU AMD Strix Halo выпустят в 2025 году. Это будут мощные APU с интегрированной графикой дискретного уровня — до 40 вычислительных блоков Compute Units (CU) на базе архитектуры RDNA 3.5 вкупе с 256-битной шиной памяти. Что касается процессорных ядер, APU должны оснащать кристаллами с полноценными ядрами Zen 5 — до двух кристаллов с общим количеством ядер до 16. В APU также встроят новейший нейронный блок AMD XDNA 2 для ускорения искусственного интеллекта.