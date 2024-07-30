Cкорость передачи данных 3,6 гигабайт в секунду.

Micron объявила о серийном производстве и поставках TLC NAND флэш-памяти девятого поколения (G9) со скоростью передачи данных 3,6 гигабайт в секунду, сообщает TechPowerUp. Это самая высокая скорость передачи данных в отрасли.

Источник изображения: Micron Technology, Inc.

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«Третье поколение подряд Micron лидирует в отрасли по внедрению инновационной, передовой технологии NAND…», — заявил Сумит Садана (Sumit Sadana), исполнительный вице-президент и главный бизнес-директор Micron. «…Плотность памяти Micron G9 NAND на 73% выше, чем у конкурирующих технологий, представленных сегодня на рынке…», — в числе прочего отметил исполнительный вице-президент по технологиям и продуктам Micron Скотт ДеБоер (Scott DeBoer).

Как и NAND предыдущего поколения, Micron G9 помещается в компактный корпус размером 11,5×13,5 мм, занимая на 28% меньше места, чем конкурирующие продукты, сообщают в Micron, также по данным компании новая флэш-память 9-го поколения обеспечивает на 50% более быструю передачу данных, до 99% более высокую пропускную способность на кристалл при записи и на 88% при чтении в сравнении с доступными в настоящее время конкурирующие решениями.

Источник изображения: Micron Technology, Inc.

Использующий новую память PCIe Gen4 твердотельный накопитель Micron 2650 на 38% опередил конкурентов в тестах PCMark 10.