Новое поколение графической памяти будет использоваться в широком спектре приложений.

SK hynix объявила о начале серийного производства графической памяти GDDR7 со скоростью 32 гигабит в секунду в третьем квартале этого года, сообщает TechPowerUp. Скорость новой памяти на 60% превышает показатели предыдущего поколения, а в перспективе может вырасти ещё больше — до 40 гигабит в секунду. Согласно приведённой информации, новая память также более чем на 50% энергоэффективнее прошлого поколения и использует новую технологию упаковки с бо́льшим количеством теплорассеивающих подложек и применением эпоксидного компаунда (Epoxy Molding Compound, EMC), которая, в частности, решает проблемы нагрева при работе на высоких скоростях.

Источник изображения: SK hynix Inc.

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Разработка и начало производства GDDR7 происходит на фоне растущего интереса со стороны клиентов во всём мире к сфере искусственного интеллекта (ИИ). Сангквон Ли (Sangkwon Lee), руководитель отдела планирования и внедрения DRAM в SK hynix, сказал, что GDDR7, как ожидается, будет использоваться в широком спектре приложений, кроме ИИ это: 3D-графика, высокопроизводительные вычисления и системы автономного вождения.