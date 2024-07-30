Официально это семейство ещё не подтверждено.

Поддержка процессоров AMD Strix Halo и Krackan Point внедряется в программное обеспечение AMD Ryzen AI, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @AnhPhuH в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Ранее AMD подтверждала разработку процессоров Strix Halo, но не Krackan Point, таким образом, находку можно считать подтверждением того, что это семейство тоже разрабатывается в компании. По слухам, Krackan станет заменой Hawk Point, принеся в сегмент маломощных APU ядра Zen 5, графику RDNA 3.5 и новые нейронные блоки XDNA 2.

Источник изображения: @AnhPhuH в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Что касается AMD Strix Halo, для компании это совершенно новый класс APU: мощные чиплетные решения с интегрированной графикой дискретного уровня. Флагманским APU в этом семействе приписывают до 16 процессорных ядер, а также до 40 вычислительных блоков в интегрированной графике. Ранее в Сети были замечены упоминания тестовых платформ мощностью до 130 Вт, оснащённых до 128 ГБ оперативной памяти. Перечисленные APU ожидают в 2025 году.