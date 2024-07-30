Во всяком случае, один из зарубежных магазинов изменил их.

Даты начала продаж процессоров AMD Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT тоже могли перенести на более позднее время, сообщает VideoCardz со ссылкой на одного из зарубежных продавцов — американский B&H Photo Video.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

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На сайте магазина предварительные заказы на указанные модели начнут принимать 8 августа, а не 31 июля, как ожидалось ранее, а продажи начнут 15 августа. Как ранее стало известно, 8 и 15 августа это также новые даты начала продаж процессоров Ryzen 9000, которые должны были появиться в продаже 31 июля, но были отозваны из-за потенциальных проблем с качеством, возможно, ошибок в маркировке. Про какие-либо проблемы с процессорами Ryzen 5000XT компания AMD не сообщала.

Источник изображения: B&H Photo Video, VideoCardz

AMD Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT — новое дополнение к богатому семейству процессоров для платформы AM4. Старшая модель 5900XT предложит 16 ядер, а 5800XT — это 8-ядерный процессор. Оба поддерживают технологию SMT, относятся к семейству Vermeer, могут повышать частоту до 4,8 ГГц и обладают теплопакетом 105 Вт. Рекомендованные цены этих процессоров AMD не называла, как и процессоров Ryzen 9000.