Стала доступна предварительная версия программного обеспечения AMD Adrenalin с технологией генерации кадров AMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2), сообщает Wccftech. В числе перечисленных нововведений, кратко:
- Обновлённые алгоритмы с оптимизациями на основе искусственного интеллекта.
- Два новых режима оптимальных настроек с возможностью ручной настройки для опытных пользователей.
- Новый режим «Производительность», который теперь по умолчанию включается на интегрированной графике Radeon.
- Уменьшение задержки генерации кадров.
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- Новый режим для улучшения согласованности кадров в динамических сценах для высоких разрешений (2560x1440 и выше).
- Поддержка полноэкранного режима без полей при использовании видеокарт AMD Radeon RX 7000 и графики Radeon 700M.
- Поддержка Vulkan и OpenGL.
- Совместимость с AMD Radeon Chill.
AFMF — это технология генерации кадров, эксклюзивная для графических решений AMD. Она встроена в программное обеспечение AMD Adrenalin, в частности, входит в состав профилей AMD HYPR-RX.