Простая программа для генерации изображений по текстовому описанию, наброскам, создания и применения ИИ фильтров.

AMD выпустила бета-версию Amuse 2.0.0 — это простая программа для генерации изображений силами искусственного интеллекта (ИИ) с ускорением на графических процессорах и нейронных блоках XDNA, встроенных в новые APU компании. На момент написания в списке поддерживаемых продуктов перечислены видеокарты Radeon RX 7000, APU Ryzen AI 300 (потребуется от 24 ГБ оперативной памяти) и Ryzen 8040 (потребуется от 32 ГБ оперативной памяти). Программа создана в партнёрстве с новозеландской компанией TensorStack.

Пример генерации изображений в программе Amuse. Источник изображения: AMD

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Для создания изображений используются ИИ модели Stable Diffusion, какие не уточняется, вероятно, популярная версия 1.5 и/или её дотренированные производные, поскольку размер генерируемых изображений составляет 512x512 пикселей. Полученные изображения можно масштабировать до разрешения 1024x1024 пикселей с ускорением на NPU, технология называется AMD XDNA Super Resolution.

Судя по описанию и опубликованным изображениям, в числе возможностей приложения генерация изображений по текстовому описанию, создание изображений из набросков, создание и применение ИИ-фильтров для изменения изображений. Интерфейс программы довольно простой, как и процесс генерации, судя по всему, нет возможности задавать негативные подсказки, присутствуют только основные настройки и пресеты.

Релиз бета-версии Amuse 2.0.0 приурочен к началу продаж ноутбуков на базе процессоров AMD Ryzen AI 300, решения различных производителей начинают появляться в зарубежных интернет магазинах, а профильные СМИ приступают к публикации обзоров.