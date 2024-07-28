До 15% быстрее предшественников.

В Сети появились результаты тестирования процессоров AMD Ryzen 9000 в бенчмарке Cinebench R23, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

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Характеристики тестовых систем не уточняются, что снижает ценность данных, ибо адекватно сравнить результаты с другими не представляется возможным. Тем не менее, результаты показывают, что новые процессоры в задачах рендеринга могут быть быстрее предшествующих на величину в диапазоне 10…15%, если говорить об однопоточной нагрузке, и в диапазоне 10…13%, если говорить о многопоточной нагрузке.

Источник изображения: @9550pro в X (заблокирована в РФ), QQ, VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Стоит напомнить, что AMD перенесла даты начала продаж процессоров Ryzen 9000 и отозвала все процессоры, которые были поставлены клиентам: в первые партии могли попасть процессоры с ненадлежащим уровнем качества. Вместо отозванных будут поставлены новые процессоры, но это займёт время, поэтому продажи перенесли на 8 августа для процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, на 15 августа для моделей Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X. Обзоры от прессы появятся за день до начала продаж.