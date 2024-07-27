Используется ли чип Ada Lovelace, подтверждения нет.

Информация о подготовке новой версии видеокарты GeForce RTX 3050 для ноутбуков официально подтвердилась: NVIDIA рассказала журналистам Notebookcheck, что графический процессор новинки предложит 1792 CUDA ядра, также видеокарту оснастят 4 ГБ видеопамяти на 64-битной шине, а диапазон её энергопотребления — 35…50 Вт.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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Ранее сообщалось, что в базах данных и драйверах упоминается видеокарта RTX 3050 A на графическом процессоре AD106 семейства Ada Lovelace. В NVIDIA не подтвердили, что этот GPU станет основой модели, но компания ранее уже прибегала к практике оснащения видеокарт одной серии GPU из другой, более современной, так появилась мобильная RTX 2050 с чипом Ampere.

В итоге, NVIDIA GeForce RTX 3050 A имеет меньше CUDA ядер, чем её «собратья» на базе чипа GA107, включая RTX 2050 для ноутбуков — у них у всех 2048 CUDA. Подсистема памяти тоже была урезана и ближе к таковой у RTX 2050, однако для сравнения общей пропускной способности не хватает информации о скорости чипов памяти. Ни один из производителей ноутбуков ещё явно не анонсировал эту видеокарту в составе своих продуктов, пишет VideoCardz.